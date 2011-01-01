سكان حوش شاوش ببلدية ألعاشور يطالبون بتزفيت الطرقات

بواسطة المسار العربي / احمد.ب

يناشد سكان حي شاوش التابع إداريا لبلدية العاشور بالعاصمة السلطات الوصية بضرورة التدخل من اجل تزفيت الطرقات جراء التدهور الذي تعرفه هذه الأخيرة وهو الوضع الذي بات يثير سخط وحفيظة السكان،حيث أكد العديد من السكان الذين التقينا بهم أن مشكل تدهور الطرقات على مستوى البلدية وبشكل كبير على مستوى حي شاوش الذي ازدادت أوضاعه سوء خاصة بعد الأمطار الأخيرة والتي حولت المسالك والطرقات إلى أوحال ومطبات وحفر بليغة تسببت في مشاكل للمواطنين خصوصا كبار السن والأطفال الذين يتعرضون للسقوط،فضلا عن معاناة أصحاب المركبات الذين يعانون الأمرين،سيما وان بعض الأحياء لم تعرف أية عملية تزفيت أو تهيئة منذ سنوات طوال لدرجة انه لم يبق اثر للأرصفة أو للزفت،من جهة أخرى أبدى هؤلاء سخطهم وغضبهم من التجاهل واللامبالاة المفروضة من طرف السلطات المحلية رغم مراسلاتهم المتكررة للمطالبة بأشغال التزفيت والتهيئة،متسائلين في نفس الوقت عن سياسة الصمت المطبقة التي تنتهجها والمتمثلة في عدم الاهتمام بمشاكل المواطن،خاصة وان الحي يفتقر لأدنى ضروريات الحياة وليست عملية التهيئة لوحدها فقط،كما أن غالبية طرقات العاشور تعاني نفس المشكل وهو الأمر الذي يعرقل سير المركبات والراجلين على حد السواء سيما عند تهاطل الأمطار،وبالتالي فسكان حي حوش شاوش والأحياء المجاورة يستعجلون السلطات المحلية التدخل والإسراع في تزفيت الطرقات ورفع الغبن عنهم.