التكافل الإجتماعي منذ اليوم الأول من دخول شهر رمضان بتلمسان

بواسطة المسار العربي / بكاي عمر

تشهد تلمسان تكافل إجتماعي منذ اليوم الأول من دخول شهر رمضان المعظم لسنة2018 عقب فتح مطعم أحد الخواص بحي لاروكاد بمنصورة لعابري السبيل وتوزيع 300قفة من طرف جمعية خيرية بحي أوزيدان ببلدية شتوان وإحصاء كبار السن و الفقراء من أجل إستفادتهم من تكاليف زفافهم شرع ومند اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لسنة 2018 صاحب مطعم الا وهو السيد رشيد الدي خصص محله التجاري لتقديم وجبات ساخة وإفطار جماعي لعابري السبيل حيث يتواجد هدا المطعم الخيري على مستوى الطريق الرئيسي للاروكاد ببلدية منصورة بمحاذاة مقر دائرة أمن منصورة و كدا قصر العدالة ومديرية الحماية المدنية ،حيث لقيت هده المبادرة إستحسانا منقطع النظير من طرف المجتمع المدني ومن السلطات المحلية لما يعكسه من الحس المدني و التكافل الإجتماعي في هدا الشهر الفضيل ، وفي الجهة المقابلة بادرت قبلل أيام فقط أحد الجمعيات الخيرية الناشطة على مستوى حي أوزيدان ببلدية شتوان من توزيع نحو 300قفة على المساكين و المعوزين و اليتامى و التي تم إحصاءهم و القاطنين بحي أوزيدان بشتوان حيث كشف رئيس الجمعية لإداعة تلمسان الجهوية أن كلفة قفة رمضان نحو 1مليون سنتيم وواصل دات المتحدث في معرض حديثه أن ااجمعبة تواصل عملية إحصاء كبار السن و الفقراء و هدا من أجل تنظيم عملية زواج جماعي لهذه الفئة من أجل مساعدتهم لإتمام نصف دينهم وهدا بعد إنقضاء شهر الصيام و عيد الفطر