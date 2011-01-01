شباب بلوزداد على فوهة بركان

بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

يعاني فريق شباب بلوزداد من مشكلات إدارية نتج عنها انقطاع حبل الثقة بين اللاعبين ورئيسهم محمد بوحفص بالإضافة إلى غضب المشجعين الذين لم يجدوا أي سبيل لإنقاذ فريقهم سوى تنظيم الوقفات الاحتجاجية. ورصد موقع كوورة أسباب قد تعصف بمستقبل الفريق وتقوده إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل:

رحيل الطاوسي

يدور الحديث في المحيط البلوزدادي حول الرحيل المحتمل للمدرب المغربي رحيل الطاوسي بعد نهاية الموسم، إذ من الممكن أن يكون لقاء دفاع تاجنانت الأخير بالنسبة له، بسبب كثرة المشاكل التي تطارد النادي، لاسيما أن المدرب السابق للمنتخب المغربي كان يريد بناء فريق قوي ينافس على الألقاب وليس من أجل البقاء في الدرجة الأولى.

أزمات اللاعبين

سيكون شباب بلوزداد مقبلا على صيف ساخن مليء بالمشاكل، في ظل تقديم معظم اللاعبين شكاوى للجنة النزاعات من أجل الرحيل، بسبب عدم حصولهم على الروااتب الشهرية.

اختفاء بوحفص

لم يظهر أي أثر لرئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص، منذ لقاء كأس الكونفدرالية أمام أسيك ميموزا الإيفواري، حيث حاول المسؤولون في النادي الاتصال به لكن دون جدوى، ليترك الأمور تسير نحو المجهول، كما رفض اللاعبون الحاليون مواصلة مسيرتهم مع الشباب في حال بقاء بوحفص على رأس النادي.

ثورة الأنصار

لم يجد مشجعو شباب بلوزداد، سوى تنظيم الوقفات للتعبير عن غضبهم وطرح انشغالات ناديهم، في الإدارة غير الناجحة للنادي ويزيد الأمر سوءا انقسام المشجعين بين مرحب بالرئيس السابق للرابطة المحترفة محفوظ قرباج، بالإضافة إلى وجود من يطالب بقدوم شركة عمومية تشتري غالبية أسهم النادي، كما هو الحال مع مولودية الجزائر وشباب قسنطينة.