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استعاد مستواه العالي مع الإفريقي التونسي

بلخيثر جديد ماجر أمام الرأس الأخضر والبرتغال
 
بواسطة المسار العربي / ايت عمار محمد

أكد المدافع الجزائري مختار بلخيثر المحترف في الدوري التونسي مع النادي الإفريقي عن تلقيه دعوة من الناخب الوطني رابح ماجر للتواجد في القائمة المعنية بوديتي الرأس الأخضر، والبرتغال. واستعاد بلخيثر مؤهلاته الفنية والبدنية وساهم بقسط كبير في تتويج النادي الإفريقي الأسبوع الفارط بكأس تونس على حساب النجم الساحلي بعد مروره بفترة فراغ رهيبة عقب مشاركته المخيبة مع" الخضر " في نهائيات نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون. ويسعى بلخيثر دون شك هذه المرة لتثبيت مكانته في المنتخب والتعمير مع "الخضر " وذلك من خلال تقديم عروض جيدة .ويتواجد بلخيثر في افضل رواق لتحقيق هذا المسعى خاصة بعد الخبرة والتجربة التي اكتسبها مؤخرا والتي كانت احد المعوقات التي حرمته من البروز في الكان الأخير .

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