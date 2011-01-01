حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف 7 تجار مخدرات بمعسكر

بواسطة المسار العربي / ب.ع

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بمعسكر، من حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف سبعة تجار مخدرات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني الجمعة. وأوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 ماي 2018 بمعسكر (الناحية العسكرية الثانية) 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارتين (02) وأوقفت سبعة (07) تجار مخدرات". وفي سياق متصل، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) 10343 لتر من الوقود، كما حجزت مفرزة اخري بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) جهازي (02) كشف عن المعادن، مطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين".