Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف 7 تجار مخدرات بمعسكر
 
بواسطة المسار العربي / ب.ع

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بمعسكر، من حجز 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف سبعة تجار مخدرات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني الجمعة. وأوضح ذات المصدر انه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 ماي 2018 بمعسكر (الناحية العسكرية الثانية) 31 كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارتين (02) وأوقفت سبعة (07) تجار مخدرات". وفي سياق متصل، "حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) 10343 لتر من الوقود، كما حجزت مفرزة اخري بتمنراست (الناحية العسكرية السادسة) جهازي (02) كشف عن المعادن، مطرقتي (02) ضغط ومولدين (02) كهربائيين".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 