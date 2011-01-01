بواسطة المسار العربي / بكاي عمر

أعمال شغب و تكسير إشارات المرور وسيارات مواطني ولاية تلمسان وهدا بجوار ملعب العقيد لطفي عقب انتهاء آخر جولة بالتعادل السلبي بين وداد تلمسان وشبيبة بجاية وعدم صعود الأخيرة الى القسم الوطني 1المحترف موبليس شهدت مساء يوم أمس الثلاثاء15ماي2018 مدينةتلمسان وبجوار ملعب العقيد لطفي بتلمسان تجاوزات خطيرة عقب تكسير وتحطيم السيارات المرقمة بولاية تلمسان13 عقب تعادل فريق وداد تلمسان بنادي شبية القبائل برسم الجولة 30 و الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني موبليس حيث ضمن نادي وداد تلمسان بقاءه في هدا القسم في الجولة29حين تنقل الى عين الفكرون و افتك فوز جد ثمين فيما كانت شبيبة بجاية تطمح للصعود ال القسم الوطني الأول المحترف لولا التعدل السلبي الدي كان ضد وداد تلمسان بنتيجة0.0 في أخر جولة و لم يهضم أنصار بجاية فكرة أنهم لن يصعدوا الى القسم الأول وقام بعضهم برشق السيارات عند مخرج ملعب العقيد لطفي وفي الجهة المقابلة صعد الى القسم الأول نادي أهلي البرج الدي كان المنافس المباشر لشبية بجاية في ورقة الصعود وكدلك صعد نادي مولودية بجاية و جمعية عين مليلة الى حظيرة الكبار و القسم الوطني1. ومن جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا للتعرف على هوية المجرمين الدين ثاموا بتحطيم أملاك عامة وخاصة ويتعلق الأمر بإشارات المرور وكدا السيارات. وللتذكير فإن حادثة تكسير السيارات فقد وقعت من طرف أشباه أنصار وداد تلمسان حيث وبعد مباراة الوداد ضد شبيية سكيكدة تم نحطسم سيارات المناصرين السككديين لكن وبعد48ساعة تم إتخاد قرار حكيم من طرف إدارة وداد تلمسان يقضي الى كبادرة و إصلاح كل السيارات التي تضرر أصحابها نظير الأعمال و السلوكات الغير رياضية من طرف أشباه أنصار نادي وداد تلمسان حيث لقيت هده المبادرة ترحابا منقطع النظير وأحتسبت كنقطة جد ايجابية وإحترافية في التسيير الرياضي و الإجتماعي و التربوي.