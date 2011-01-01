توزيع أكثر من 800 قفة رمضان على العائلات المعوزة

بواسطة المسار العربي /احمد.ب

قامت بلدية سيدي أمحمد بالعاصمة بتحيين قوائم العائلات المستفيدة من قفة رمضان،حيث خصصت هذه القفة والإعانة لفائدة الفئات المحتاجة والمعوزة من المجتمع على غرار العائلات ذات الدخل المحدود والتي لاتتجاوز مداخلها 1800 دينار،وللإشارة فقد وزعت المصالح المعنية إلى حد الساعة 800 قفة من أصل 1000 قفة خصصتها البلدية كإعانة لهذه العائلات خلال الشهر الفضيل،وقد أكد عبد الحميد بن علجية رئيس المجلس البلدي لسيدي أمحمد أن الفئات المعنية تتمثل في الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود وغيرها من الفئات الهشة بإقليم سيدي أمحمد،كما أضاف المير أن هناك نشاطات عدة سيعرها محيط البلدية خلال هذا الشهر الكريم والهدف منها الترويح عن النفس،كما لم ينس المير الحديث عن شروع مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلدية إلى تحضير قوائم أبناء العائلات المعوزة بغية ضبط القائم الخاصة بعملية الختان التي ستقام خلال ليلة السابع والعشرون من رمضان.