قمة طارئة للـ"التعاون الإسلامي" لبحث التصعيد في فلسطين

بواسطة المسار العربي /ق.ع

تعقد منظمة "التعاون الإسلامي" قمة طارئة الجمعة المقبل في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الدول الإسلامية لبحث التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم في اتصالات هاتفية أجرياها مع قادة الدول الإسلامية، الدعوة لهم لقمة إسلامية طارئة حول القدس.

وذكرت "الأناضول" التركية أن رئيسي وزراء قطر والجزائر أبلغا يلدريم بنيتهما المشاركة في القمة الطارئة، وأن يلدريم وجه دعوات حضور القمة لنظرائه في بنغلاديش والمغرب وباكستان.

من جهتها، تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا يوم الخميس على مستوى وزراء الخارجية بطلب من السعودية لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الإسرائيلي هناك.

وقتل الجيش الإسرائيلي 64 فلسطينيا وجرح نحو 2800 آخرين، ولا تزال حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بسبب الإصابات الخطيرة بين الجرحى، إثر مواجهات وقعت بين الجنود الإسرائيليين ومواطني قطاع غزة على طول السياج الفاصل بين القطاع المحاصر وإسرائيل، خلال مشاركة آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى"، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.