ظريف: العالم ليس أمريكا فقط وليس كل شيء في يدها

بواسطة المسار العربي /ق.د

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن العالم ليس أمريكا فقط وليس كل شيء في يدها، معربا عن رفض بلاده القاطع للعقوبات الأمريكية الأخيرة عليها.

وقال ظريف في حديث للصحفيين: "العالم ليس أمريكا فحسب وليس كل شيء في يدها، ونرفض العقوبات الأمريكية الجديدة غير المنطقية والناتجة عن غضب واشنطن من عدم تماشي دول العالم مع سياساتها".

وعن اجتماعه مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بروكسل، أضاف: "مباحثاتي في بروكسل كانت بداية جيدة وحملت رسائل سياسية هامة، كما أثبتت أن الاتفاق النووي مستقل عن القضايا الأخرى".

وأكد ظريف التزام الدول الأوروبية بالاتفاق النووي مع بلاده، لافتا إلى أن "التزامات الجانب الأوروبي في ما يتعلق بالاتفاق النووي، مستقلة عن القضايا الأخرى المطروحة".

ودعا ظريف الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تنفيذ الخطوات التي جاءت في بيان الأمس، وقال: نحن بحاجة إلى تفصيل وتدقيق للإجراءات التي أعلنت عنها فيديريكا موغريني مفوضة الاتحاد لشؤون الأمن والسياسة الخارجية لمعرفة مدى تحقيقها لمصالح إيران في الاتفاق النووي.

ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي المكونة من الدول 4+1 سينعقد يوم الجمعة القادم.

وكانت موغيريني قد أعلنت الثلاثاء في أعقاب محادثاتها مع ظريف، أن الجانبين اتفقا على العمل للحفاظ على العلاقات الاقتصادية وتعميقها بين الاتحاد وإيران.