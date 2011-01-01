عدنان إبراهيم ممنوع في جميع القنوات التلفزيونية السعودية

بواسطة المسار العربي /ق.ث

نقلت صحيفة "سبق" الإلكترونية عن مصادر وصفتها بالمطلعة صدور قرر يقضي بمنع ظهور عدنان إبراهيم في جميع القنوات السعودية.

وأوضحت تلك المصادر أن التوجيهات الصادرة قضت بـ"إيقاف عدنان إبراهيم، ومنعه من الظهور الإعلامي بأي قناة سعودية، تشمل قناة "روتانا خليجية" وأي قناة سعودية أخرى".

ولفتت الصحيفة إلى أن قناة "روتانا خليجية" كانت أعلنت سابقا عن "استضافة عدنان إبراهيم في برنامج (صحوة) في نسخته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام قبل أن يتقرر إيقافه".

يذكر أن عدنان إبراهيم فلسطيني ولد في قطاع غزة عام 1966، ويعمل خطيبا في مسجد الشورى بالعاصمة النمساوية فيينا.

وكان إبراهيم الذي يوصف بأنه مفكر إسلامي معتدل، قد سافر إلى يوغسلافيا لدراسة الطب بعد أن أتم تعليمه في مدارس الأونروا بالقطاع، وعند اندلاع الحرب في هذا البلد تحوّل إلى النمسا.

ويعتبر البعض عدنان إبراهيم، شخصية جدلية بسبب ما يطرحه من أفكار مثيرة، فيما يصفه آخرون بأنه من أهم المفكرين الإسلاميين الإصلاحيين والمعتدلين.

ويدعو عدنان إبراهيم، بحسب الشائع، إلى التوفيق بالحوار بين السنة والشيعة، ويرى ذلك طريقا أقوم لإصلاح حال الأمة.