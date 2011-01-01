هل ينجح"الخاوة 02" ؟

بواسطة المسار العربي / أوراري.م

عرضت قناة الجزائرية وان الفيلم الإعلاني لمسلسل الخاوة في موسمه الثاني، والتي تعول عليه القناة في جلب المشاهد الجزائري خلال شهر رمضان، هذا الشريط كشف عديد المفاجآت، سواء ما تعلق بالكاستينغ الذي ضم عددا من الوجوه الجديدة والممثلين المعروفين، أو ما تعلق بالسيناريو الذي ضم هذه السنة مشاهد إثارة وحركة.

أول ما يتم تسجيله في الفيلم الترويجي، هو أغنية الجينيريك التي أداها كل من الشاب نصرو رفقة قكادار الجابوني"، ثاني شيئ هو مشاهد الحركة والأكشن التي يظهر أن السلسلة في 2018 ستراهن عليها بشكل أساسي، كما انتقلت المشاهد إلى الخارج، عكس الموسم الأول الذي دارت جل أحداثه في ديكور مغلق، خصوصا بالمنازل والمكاتب..

كما ستنتقل أحداث الدراما الى الصحراء الجزائرية، تحديدا نحو المركب السياحي "الغزال الذهبي" بولاية الوادي.

الأمر المفاجئ في الموسم الثاني من مسلسل الخاوة، وما بدى جليا في الفيلم الترويجي، هو إسناد أحد الأدوار الرئيسية لعارض الأزياء "محمد رغيس" رغم أنه لم يسبق له التمثيل، فهل سينجح المخرج في إخراج ما هو مأمول من رغيس، علما أن مديح بلعيد وفق إلى حد بعيد في إدارة ممثليه، خلال الموسم الأول.

يشار إلى أن محمد رغيس عرف في الجزائر، بعد أن نال لقب ملك جمال في إحدى المسابقات في الخليج، وفيديوهاته التي كان يطلق باستمرار على مواقع التواصل، بعد الانتقادات التي طالته على هذه المواقع.

إضافة إلى هذا سيضم المسلسل ترسانة من النجوم كـ "الياس سالم"، "سليمان دازي"، "سهيلة معلم" و"ياسمين عماري".. إضافة إلى "عبد القادر جريو" صاحب التجربة المسرحية والذي وجد فسحة للتمثيل في الخاوة، بعد أن تخلى عن برنامج "ناس السطح" حيث كان يشرف على إخراجه.

الخاوة 02 كسالفه متمسك بالتقنيات العالية في التصوير والجودة في الصوت، الديكور وما رافقه من لباس وأماكن للتصوير..

لكن هل ستكون هذه المجموعة الكبيرة من النجوم، والاعتماد على عارضي الأزياء والمغنين، عاملا إيجابيا في إنجاح العمل، أم ستنعكس سلبا، خاصة أن المسلسل تلقى ضربة موجعة بعد انسحاب الممثل "حسان كشاش" الذي كان له دور رئيسي في نجاح الموسم الأول.

يذكر أن الخاوة 02 سيعرف هذه المرة مشاركة المغني "رضا 16"، اللبنانية "كارمن لبس" والممثلة القديرة "شافية بوذراع".. إضافة إلى الوجوه التي شاركت في الموسم الأول كـ "خالد بن عيسى"، "شيرين بوتلة" و"محمد خساني"..