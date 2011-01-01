ملف شبه الطبي سيعالج بكل الأهمية التي يكتسيها

بواسطة المسار العربي /ص.ش

صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي امس أن ملف شبه الطبي سيعالج ب " كل الأهمية" التي يكتسيها، مؤكدا على الدور " الهام" الذي يلعبه هذا السلك من قطاع الصحة.

و لدى افتتاح اليوم العلمي ال6 لشبه الطبيين، صرح الوزير قائلا أن " ملف شبه الطبي سيعالج بكل الأهمية التي أوليها له انه أحد الملفات الأولى التي فتحتها".

و جاء هذا التصريح خلال تظاهرة نظمها المركز الاستشفائي الجامعي محمد لامين دباغين حيث يتضمن جدول أعمالها " وقائع و أفاق مهنة شبه الطبي" و أضاف حسبلاوي أن سلك شبه الطبي هو " الأهم" بما أنه " يدعم الطاقم الطبي. و عليه فانه لا يجب أن يكون تكميليا بل يجب إشراكه".

كما أكد وزير الصحة أن " البحث في المجال شبه الطبي له قيمته في جميع الهيئات العلمية الدولية و سيكون كذلك لدينا"، مشيرا إلى " أهمية" التكوين المهني و الأكاديمي. وأردف قائلا " سنشجع التكوين الأكاديمي الذي سيشكل إحدى أولوياتنا لأنه يفضي إلى صفة باحث".

من جهة أخرى دعا الوزير إلى" انضمام الجميع بهدف تحقيق تقدم في هذا الملف في هدوء" واعدا بتنظيم " مناقشات" مستقبلا.

و في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء، أوضح المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لباب الواد يحي دهار أن رهان هذا اللقاء يكمن في التفكير في كيفية تطوير نوعية العلاج في الوسط الاستشفائي ".

كما يتعلق الأمر بمناقشة أهمية سلك شبه الطبي لاسيما المرحلة الحساسة منه و المتمثلة في مرحلة ما بعد العملية و كذا " أثر التواصل" بين المريض الذي يرقد بالمستشفى و السلك شبه الطبي".

كما يتعلق الأمر أيضا بإشكالية الحماية من الأشعة المولدة للأيونات سواء بالنسبة للمريض أو المكلفين بتقديم العلاجي حسب قوله.