الرئيس بوتفليقة يدشن الزاوية البلقايدية ويتفقد تقدم أشغال إنجاز جامع الجزائر الأعظم

بواسطة المسار العربي / ق.م

أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارة عمل قادته امس الى الجزائر العاصمة، على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتيقصراين ببلدية بئر خادم، كما تفقد تقدم أشغال إنجاز جامع الجزائر الاعظم الواقع ببلدية المحمدية.

وكان رئيس الدولة مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، ووزير الشؤون الدينية والاوقاف، محمد عيسى.

وقد استهل الرئيس بوتفليقة زيارته الى الزاوية بالاستماع، رفقة شيخ الزاوية عبد اللطيف بلقايد، الى آيات من الذكر الحكيم ومدائح دينية قبل ان يتابع عرض فيديو شمل مختلف مراحل انجاز هذا المعلم الديني.

وتضم الزاوية، التي شيدت على مساحة تقدر ب 5 هكتارات، مدرسة قرآنية بطاقة استقبال تصل الى 300 طالب اضافة الى مكتبة تضم أزيد من 500 ألف و تتربع على مسلحة تقدر ب 1200 متر مربع.

وخلال المحطة الثانية من الزيارة، عاين رئيس الجمهورية تقدم اشغال جامع الجزائر الاعظم ، حيث تابع شريط فيديو تناول مختلف الاشواط التي تم قطعها في مسار انجاز هذا الصرح الحضاري والديني الذي يرمز الى الجزائر المستقلة ومختلف جوانبه الروحية والجمالية والتقنية.

كما أبرز الشريط أهم مكونات الجامع، لا سيما قاعة الصلاة التي تتسع الى 120 ألف مصلي وتحتوي على 218 عمودا والمنارة ذات ال43 طابقا والمكتبة المنتظر أن تضم مليون كتاب.

بعد ذلك، استقل الرئيس بوتفليقة المصعد الهوائي للمنارة ليتوقف عند أحد طوابقها المطلة على جمال مدينة الجزائر، حيث قدمت له شروحات حول الجامع عموما والمنارة بصفة خاصة التي اكتملت اشغال شكلها النهائي.

للإشارة، فإن جامع الجزائر الأعظم الذي تشرف اشغال انجازه على الانتهاء و من المنتظر تسليمه مع نهاية هذه السنة، يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 27 هكتارا ويتضمن قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وباحة ومنارة بعلو 267 م بالإضافة الى مكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن.

ويعتبر هذا الصرح الذي يرتقب استلامه في نهاية 2018 أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.