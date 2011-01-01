الأطباء المقيمون يحطمون البوابة الرئيسية لمستشفى مصطفى باشا

بواسطة المسار العربي / ل.ش

حطّم الأطباء المقيمون امس البوابة الرئيسية لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، خلال محاولتهم للخروج في مسيرة عبر شوارع العاصمة، وهو الامر الذي تصدت له قوات الأمن المنتشرة عبر محيط المستشفى.

و احتشد مئات الأطباء المقيمين القادمين من مختلف ولايات الوطن، أمام بوابة مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، في محاولة للخروج في مسيرة وطنية، لإصال صوتهم إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بغية تدخله في قضيتهم التي تدخل شهرها السادس.

ورغم الاجراءات الأمنية المشددة عبر مختلف مداخل العاصمة، تمكن المئات من الأطباء المقيمين من مختلف ولايات الوطن من الالتحاق بزملائهم في مستشفى مصطفى باشا المنتظر أن يكون نقطة انطلاق لمسيرتهم الوطنية.

وسبق للأطباء المقيمون أن كسروا حضر المسيرات في العاصمة، شهر مارس المنصرم، حيث تمكنوا من تنظيم مسيرة وصلو بها إلى غاية مبنى البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة لاستقبالهم.

للتذكير، فإن إضراب الأطباء المقيمين الذي يدخل شهره السادس، بني على مطلبين أساسيين هما إلغاء اجبارية الخدمة المدنية، والمساواة في الاعفاء من الخدمة العسكرية.