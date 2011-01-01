أسعار النفط تتجاوز 79 دولار للبرميل

بواسطة المسار العربي / ي.ن

بلغت أسعار النفط امس 15 ماي، مستويات قياسية، هي الأعلى منذ شهر نوفمبر 2014، بدعم من شح المعروض وعقوبات أمريكية مزمعة ضد إيران.

وبلغ خام القياس العالمي برنت (مرجع النفط الجزائري) 79.02 دولار للبرميل، مرتفعا 79 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 71.36 دولار للبرميل، وهو أيضا قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 70 بالمئة على مدى العام المنصرم بسبب الزيادة الحادة في الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين رئيسيين آخرين من بينهم روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مما زاد المخاوف من أن تواجه الأسواق نقصا في وقت لاحق هذا العام عندما تدخل القيود التجارية حيز التنفيذ.

وأظهرت بيانات امس ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 12 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 12.06 مليون برميل يوميا، في ثاني أعلى مستوى مسجل على أساس يومي.

وأنهى شح المعروض في الأسواق تراكم الإمدادات العالمية التي خفضت أسعار النفط بين نهاية 2014 وبداية 2017.

وأظهرت بيانات لأوبك نشرت يوم الاثنين أن مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في مارس آذار إلى تسعة ملايين برميل يوميا فوق متوسط خمس سنوات، انخفاضا من 340 مليون فوق ذلك المتوسط في يناير كانون الثاني 2017.