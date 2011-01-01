جماهير توتنهام تُطالب بضم محرز

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

طالبت جماهير فريق توتنهام الانجليزي إدارة النادي بالتعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز، لاعب ليستر سيتي ، بعد أن أبهرها خلال مباراة الفريقين، الأحد الماضي، في ختام الموسم الكروي الحالي، والتي انتهت بفوز صعب لـ"السبيرز" (5 – 4) على ملعب "ويمبلي".وسجل محرز هدفاً وصنع اثنين لزميله وهداف النادي جيمي فاردي . واشتعلت صفحات مشجعي توتنهام على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بنداءات الجماهير التي طالبت بالتعاقد مع محرز بعد أن خطف الأنظار بأدائه الرائع في المباراة. ونقلت وسائل إعلام بريطانية تغريدات لمشجعي النادي اللندني، طلبوا فيها من المدير الفني لتوتنهام، الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينيو، التحرك لأجل ضم محرز من نادي "الثعالب" خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال أحد المشجعين "تعاقدوا مع محرز، لا يهم ما ستكلفه الصفقة من أموال، فقط تعاقدوا معه"، وكتب آخر "محرز قد يكون الحلقة المفقودة في توتنهام، نحن بحاجة للاعب (ساحر)، يستطيع أن يفعل الكثير من لا شيء"، بينما قال مشجع آخر "نحن بحاجة ماسة لضم محرز في الصيف".