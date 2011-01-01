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الكشف عن قيمة توقيع بن يطو في الفجيرة الإماراتي
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

انضم الجزائري محمد بن يطو المهاجم السابق لفريق الشباب السعودي ، رسميا إلى فريق الفجيرة العائد إلى الدوري الإماراتي الممتاز بعقد لمدة موسمين، في انتقالٍ حر. وذكرت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن الجزائري بنة يطو سيحصل على مليون و700 ألف دولار (6 ملايين و375 ألف ريال سعودي)، بواقع 800 ألف دولار في الموسم الأول، بينها 200 ألف دولار مقدماً، و900 ألف دولار في الموسم الثاني، بينها 300 ألف دولار مع بدايته، فيما كان عقده مع الشباب يقضي بمنحه 600 ألف دولار سنويا. وكان الشباب السعودي وقع مخالصة مالية مع بن يطو "28 عاما" في مطلع افريل الماضي، إثر عدم توصل الطرفين إلى اتفاق لتمديد العقد بينهما، لتنتهي علاقتهما التي بدأت في جانفي 2016.

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