لجنة الانضباط تعاقب مدرب مولودية الجزائر كازوني وتغرمه ماليا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

وقعت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ، عقوبة على مدرب مولودية الجزائر، برنارد كازوني. وحرمت لجنة الانضباط، المدرب، من الإشراف على فريقه في مباراة واحدة، مع تغريمه بقيمة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري. وفي الدرجة الثانية، أبقت لجنة الانضباط، ملف فريقي جمعية أمل عين مليلة وشباب أهلي برج بوعريريج مفتوحا، بعد الاعتداء الذي تعرض له وفد برج بوعريريج، في اللقاء ما قبل الأخير، وبالتالي سيتم اتخاذ القرار النهائي عقب حضور الأمينين العامين للفريقين يوم 21 ماي المقبل. كما عوقب لاعب أمل بوسعادة محمد عبد العزيز تشيكو، بثلاث مباريات وتغريمه بـ 30 ألف دينار، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على مدافع جمعية الشلف شعيب كداد.