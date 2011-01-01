عبد اللاوي يخوض اليوم آخر مواجهة مع اتحاد العاصمة

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد مدافع اتحاد العاصمة أيوب عبد اللاوي و الذي سيخوض آخر مباراة قارية مع سوسطارة قبل الالتحاق بنادي سيون السويسري بعقد يمتد لثلاث سنوات أن فريقه الذي استهل مرحلة المجموعات بطريقة جيدة بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتأكيد قوته أمام غورماهيا الكيني في مقابلة لا تبدو سهلة خاصة وأن الاتحاد سيكون متأثرا بالتعب الناجم عن السفرية الطويلة. وختم:" لكن هذا الأمر لا يعني أننا سندخل المقابلة بحظوظ اقل, بل على العكس من ذلك سنبذل قصارى جهودنا من أجل البقاء في مقدمة ترتيب المجموعة الرابعة".