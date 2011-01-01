"مقبلون على صيف ساخن ،أشكر بوزيدي ونبحث عن مدرب جديد"

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكد رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، أن ناديه مقبل على صيف ساخن، سواء في فترة الانتقالات أو على مستوى القائمة التي ستشهد عملية تعديل واسعة. وأضاف ملال في حوار لموقع كوورة ، أن هدفهم هو إعادة الشبيبة إلى منصة التتويج وبناء فريق قوي ينافس محليا وقاريا.

وإليكم نص الحوار:

بداية كيف تقيم مشوار فريقك هذا الموسم؟

الهدف الذي وضعته حين تنصيبي رفقة أعضاء المجلس الإدارة تحقق، بعد أن ضمنا البقاء في دوري الكبار، في حين أن شبيبة القبائل كان يسير بخطوات ثابتة نحو الدرجة الثانية، كما أننا وصلنا إلى نهائي كأس الجزائر وخسرناه أمام اتحاد سيدي بلعباس.

كنت قد صرحت بأنكم تستهدفون اللقب فماذا حدث؟

هدفنا المنشود كان ضمان البقاء، أما كأس الجزائر، فإننا فشلنا في الظفر بها، لأن اتحاد سيدي بلعباس كان أفضل بكثير وعلى جميع الأصعدة، وعليه فإنني أغتنم المناسبة لأهنئهم من جديد بهذا التتويج.

وهل حددتم أهداف الموسم المقبل؟

في الموسم القادم سنلعب على المراكز الأولى وسيكون أفضل من سابقه، لأن المكانة الحقيقية لشبيبة القبائل تتمثل في تواجده ضمن الأندية التي تلعب على الألقاب وليس البقاء.

لماذا تخليتم عن المدرب يوسف بوزيدي؟

بوزيدي أتى من أجل هدف واحد، وهو إنقاذ الفريق، وبعدها رحل لأنه وقع معنا على عقد لا يتعدى ثلاثة أشهر، وأقدم له الشكر على كل ما قدمه لشبيبة القبائل، ونحن الآن بصدد البحث عن مدرب جديد، وبعد لقاء مولودية وهران سنتخذ القرار المناسب الذي يخدم النادي، رغم أنني تلقيت العديد من السير الذاتية الخاصة بالمدربين.

هناك أنباء عن حدوث تغييرات كبيرة في الفريق هل تؤكد لنا ذلك؟

صراحة أنا لا أملك عصا سحرية، لكن سنقوم بعملية تطهير واسعة بعد أن وجدت أحواء الفريق سيئة للغاية، ومن هذا المنبر أؤكد أن من يملك القدرة على مساعدة الفريق فأنا أرحب به، أما من لا يريد مساعدتنا فلا مكان له في شبيبة القبائل.

ماذا عن مستحقات اللاعبين المتأخرة التي وصلت إلى 6 أشهر؟

ليس لكل اللاعبين 6 أشهر، فهناك من له 4 و3، وأعلمكم بأن بعض اللاعبين سيتعرضون للعقوبة لأنهم غير منضبطين والبعض الآخر سيسرح وهناك من سنتفاوض معهم حول تجديد عقودهم.

وما هي العناصر التي تستهدفونها في الميركاتو الصيفي؟

علينا ألا نتسرع في اتخاذ أي قرار، لأننا لا نريد أن نعيد ارتكاب الأخطاء السابقة، لكننا وضعنا القائمة وحين نتعاقد مع اللاعبين بصفة رسمية سنعلن عن أسمائهم.