غور ماهيا الكيني – اتحاد العاصمة غدا بملعب كاساراني على الساعة 17:00 "أبناء سوسطارة" لتأكيد الانطلاقة في كينيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يعود أمسية يوم الغد فريق اتحاد العاصمة إلى أجواء المنافسة القارية عندما ينزل ضيفا على فريق غور ماهيا الكيني بملعب كاساراني لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكاف . ويدخل" أبناء سوسطارة "المواجهة التي تنطلق على الساعة الخامسة بالتوقيت الجزائري وعينه على تأكيد الفوز العريض الذي حققه في الجولة الأولى أمام يونغ افريكانزالتانزاني عندما سحقه برباعية نظيفة ومن ثمة البقاء في صدارة المجموعة . ولن تكون مهمة العاصميون سهلة بالنظر لاستفادة المنافس من عاملي الملعب والجمهور فضلا على رغبته في تأكيد التعادل الذي انتزعه خارج الديار في الجولة الأولى أمام نادي رايون سبور الرواندي بهدف في كل شبكة. وسيفتقد الاتحاد العاصمي خدمات عدة لاعبين ابرزهم أسامة درفلو المعاقب و قدور بلجيلالي المصاب فيما تم استبعاد كل من شيتة و الهجهوج و حامية و حمزاوي من سفرية كينيا لأسباب فنية. ويتصدر الفريق الكيني ترتيب البطولة المحلية بمجموع 30 نقطة بفارق أربع نقاط و ثلاث مقابلات متأخرة عن الملاحق ماتاهار يونايتد. وقد حقق غور ماهيا تسعة انتصارات و ثلاثة تعادلات في 12 مقابلة لحد الآن. وستدار هذه المقابلة من قبل ثلاثي تحكيم مالي بقيادة الحكم الرئيسي محامودو كايتا بمساعدة موريبا دياكيتي و دريسا نيار. ونشير أن المقابلة الأخرى في المجموعة الرابعة سيستقبل فريق يونغ افريكانز التانزاني نظيره الرواندي رايون سبور.