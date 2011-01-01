تلوث المياه ينذر بأزمة عطش بواد الطاقة بباتنة

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

يشتكي سكان بلدية واد الطاقة الواقعة في الجهة الشرقية لولاية باتنة، من أزمة انقطاع المياه الصالحة للشرب منذ حوالى الأسبوع من الآن بعد اختلاطها مياه الصرف الصحي بالبئر الارتوازي الذي يتم من خلاله توزيع هذه المادة الحيوية. وبرزت هذه المشكلة مؤخرا بعدما تم تسجيل عدة إصابات مرضية في صفوف أطفال المنطقة والتي ثبتت بعد التحاليل أنها بسبب مياه ملوثة، من جهتها أجرت الجزائرية للمياه ببلدية واد الطاقة التحاليل اللازمة على مستوى مخبر الجزائرية للمياه بباتنة والتي كشفت أن المياه الموزعة غير صالحة وملوثة وهو ما استوجب القطع الفوري للتزود بهذه المادة الحيوية إلى غاية معرفة الأسباب الحقيقية لمصدر هذا التلوث. هذا وأبدى العشرات من سكان بلدية واد الطاقة استياءهم اثر هذا الانقطاع الذي ساهم في تأزم وضعيتهم اليومية خاصة أن العديد من الأطراف استغلت هذه الأزمة واستثمرت في الصهاريج التي يقتنيها المواطنون بأسعار باهظة وصلت إلى حدود 1300 دينار جزائري، حيث ناشدوا السلطات المحلية والمعنية بالتدخل وإيجاد حل سريع لهذه الوضعية المزرية.