المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي يدين الاغتيالات الارهابية التي تزهق أرواح و دماء الفلسطينين

بواسطة المسار العربي /

أدان المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي بكل أعضائه و إطاراته على رأسهم كل من الأمين البلدي السيد دهواني مقران وممثلة المرأة السيدة بلعزوڨ سليمة و عضو المكتب السيد "حاج اعراب حكيم "بشدة الاغتيالات الارهابية التي تزهق أرواح و دماء أشقائنا الفلسطينيين في غزة. وإذ يستنكر المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي هذه الجرائم فإنه يناشد الضمائر الحية للمجموعة الدولية من أجل التدخل العاجل لاقاف هذه المجزرة الشنيعة التي تستبيح دماء اشقائنا في فلسطين . ويبقى موقف المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي نابع من موقف الدولة الجزائرية بهذا الشأن