شبكة برامج رمضان كلفت التلفزيون الجزائري 25 مليار سنتيم

بواسطة المسار العربي / ق.ث

سيحظى الإنتاج الوطني بالأفضلية في البرامج التي ستبث على قنوات التلفزيون العمومي الخمسة خلال شهر رمضان حيث رصدت لهذه الشبكة 25 مليار سنتيم، مع الامتناع عن شراء المنتوج الأجنبي، حسب ما أكده ،المدير العام للتلفزيون الجزائري توفيق خلادي.

وفي ندوة صحفية خصصها للإعلان عن محتوى شبكة رمضان 2018 ، أكد خلادي أن"الإنتاج الوطني الذاتي والخارجي سيحظى بالأفضلية في البرامج المخصصة لهذا الشهر مع تمديد العمل بالإمساك عن شراء البرامج الأجنبية ، حيث ستصل نسبة إدماج 100بالمائة في القناة الرابعة وكنال ألجيري".

وأشار إلى أن الهوية الوطنية والعقلنة الاقتصادية هما المبدآن اللذان يقوم عليهما تصور هذه الشبكة البرامجية التي رصد لها مبلغ مالي يقدر بـ 25 مليار سنتيم ( اقل من 15 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية).

وأضاف بهذا الخصوص أنه"بالرغم من ظاهرة التضخم والمزايدات التي تجتاح سوق الإنتاج السمعي البصري الوطني فان التلفزيون العمومي يسهر على التحكم في استعمال موارد المؤسسة وميزانيات الإنتاج وجعلها في مستويات معقولة واللجوء الى موارد الرعاية الاشهارية".

وأهم ما سيميز شبكة رمضان لهذا العام، التي"ستلبس حلة الهوية الجزائرية" - كما قال-، بث 18 مسلسلا من مختلف الأحجام من بينها 10 أنجزت في إطار الإنتاج التنفيذي و6 مسلسلات ممولة عن طريق الرعاية الاشهارية كمسلسل" النار الباردة" "باب الدشرة"و"ميسي".

وستبث على القناة الرابعة الناطقة باللغة الامازيغية مسلسل بعنوان"ربيحة"وأخر"ثيكنيوين".

وتشارك المحطة الجهوية لقسنطينة بمسلسل من إنتاجها" الوداع "ومسلسل"الميزان"بالنسبة لقناة القران كما ستدعم هذه الاعمال بتشكيلة ثرية من البرامج المتنوعة الثقافية على كل القنوات مثل حصة"نجوم خالدة"، "رمضان الخير"و"دياسبورا".

وستواصل قناة القران الكريم في بث طبعة جديدة من مسابقة "تاج القران"ونقل صلاة التراويح كما تشارك المحطات الجهوية بحصص منوعات مثل"قعدة الاحباب"من اعداد محطة وهران وسهرات الجنوب بالنسبة لمحطتي ورقلة وبشار.

وستخصص"مسابقة رمضان"لهذا العام لأحسن القرى والمداشر عبر البلاد من خلال حصة"دشور بلادي"التي سيتم من خلالها زيارة 30 قرية من قرى الجزائر العميقة للتعرف على الحياة اليومية فيها.

وسيتم الإبقاء على البرامج والحصص الإخبارية الأساسية طيلة الشهر مع تعديلات على موعد النشرة الرئيسية التي ستبث على الساعة السابعة (س 19 00) والإبقاء كذلك على بنية برامج قنوات المجموعة مع الحرص على التوفيق بين شخصية كل قناة ومطلب التكامل بينهما.

وفي سؤال متعلق ببث مباريات كأس العالم 2018، أكد المدير العام للتلفزيون الجزائري أنه"حاليا فيه محادثات مع مالكي حقوق البث"بخصوص نقل بعض المباريات بالنسبة للبلدان التي لم تتأهل فرقها الى المونديال.