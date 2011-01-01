رحيل الفنانة صونيا عن عمر يناهز 65 سنة

بواسطة المسار العربي / ق.ث

توفيت الأحد بالجزائر العاصمة الفنانة صونيا (سكينة مكيو) عن عمر يناهز 65 سنة بعد معاناتها من مرض ألزمها الفراش في الآونة الأخيرة حسب مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي. وكانت الراحلة قد توقفت عن العمل في الفترة الاخيرة, بعد أن قدمت للمسرح الجزائري عشرات الأعمال في مسيرتها الحافلة كممثلة ومخرجة ومسيرة للمسرحين الجهويين بسكيكدة وعنابة ومعهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان. ولدت الفقيدة في 31 جويلية 1953 وتخرجت من معهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان سنة 1973 وامضت كل حياتها في خدمة المسرح والفن. وعلى مدار أكثر من أربعة عقود قدمت صونيا أزيد من خمسين عملا مسرحيا بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والتلفزيونية, وسجلت حضورا مميزا في الذاكرة الجزائرية من خلال "قالوا لعرب قالوا" و"بابور غرق" و"العيطة" ومونودرام "فاطمة". رافقت صونيا أعمدة المسرح الجزائري جنبا إلى جنب على غرار أمحمد بن قطاف وزياني شريف عياد والطيب صديقي وعبد القادر علولة. ورفضت الفقيدة ان تهاجر خلال العشرية السوداء لتقدم أعمال على غرار مسرحية "الصرخة" و"حضرية والحواس". وكان آخر عمل قدمته صونيا للمسرح "بدون عنوان" الذي أخرجته ومثلت فيه إلى جانب مصطفى عياد كما شاركت في فيلم "طبيعة الحال" للمخرج كريم موساوي.