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إصابة مصور التلفزيون الجزائري بغزة
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ع

أصيب مصور التلفزيون الجزائري الزميل عمر حمدان، الإثنين، برصاص القوات الصهيونية، وذلك أثناء تغطيته لـ "مسيرات العودة الكبرى". وذكر مراسل القناة الوطنية العمومية، وسام أبو زيد، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، "إصابة مصور التلفزيون الجزائري الزميل العزيز عمر حمدان برصاصة بالقدم الحمد لله علي كل حال" وتوافد الآلاف من الفلسطينيين لمخيمات العودة المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في المليونية أمس واليوم الثلاثاء.

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