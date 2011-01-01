Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الحكومة الفلسطينية تدعو دول العالم إلى إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ع

دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم التي تؤمن بالحرية والسلام والاستقرار، إلى إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وذلك في مواجهة الخروج السافر على الشرعية والقوانين الدولية. وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود المجتمع الدولي برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس. وشدد المحمود على أنه "من منطلق الحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية وإحقاق الحق، يتعين على المجتمع الدولي التصدي لهذا الخروج عن المبادئ، التي من شأن الالتزام بها إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وإبعاد شبح الحرب والخوف والدمار عنها".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 