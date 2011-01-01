الحكومة الفلسطينية تدعو دول العالم إلى إعلان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين

بواسطة المسار العربي / ق.ع

دعت الحكومة الفلسطينية دول العالم التي تؤمن بالحرية والسلام والاستقرار، إلى إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وذلك في مواجهة الخروج السافر على الشرعية والقوانين الدولية. وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود المجتمع الدولي برفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس. وشدد المحمود على أنه "من منطلق الحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية وإحقاق الحق، يتعين على المجتمع الدولي التصدي لهذا الخروج عن المبادئ، التي من شأن الالتزام بها إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وإبعاد شبح الحرب والخوف والدمار عنها".