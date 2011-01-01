موسم الاصطياف.. تجنيد 4260 عون أمن منهم 1600 للولايات الساحلية

بواسطة المسار العربي / ق.و

كشف بالجزائر العاصمة مدير الامن العمومي, مراقب الشرطة عيسى نايلي أنه في اطار المخطط الازرق الذي تعده مصالح الامن سنويا لموسم الاصطياف سيتم تجنيد 4260 عون شرطة لإنجاز مهام الدوريات الراكبة والراجلة منهم 1600 شرطي بالولايات الساحلية ال14 اضافة الى وضع أجهزة رادار لمراقبة السرعة و659 جهاز قياس الكحول في الدم. ولنفس الغرض أيضا سيتم تدعيم مجموع شبابيك شرطة الحدود وتكييف نظام العمل مع وضع حيز الخدمة شبابيك متنقلة بالموانئ ومراكز المراقبة وشبابيك خاصة للمعوقين. وستسهر وحدات الامن الوطني على حراسة 80 شاطئ سيتم تزويدها بتشكيل أمني متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات. وفي سياق متصل, أكد مدير الامن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم اعادة تكييف الوحدات الامنية عبر الوطن تحسب لشهر رمضان الذي سيشهد, على غرار الاعوام الماضية, مضاعفة الدوريات سيما في الاماكن التي تعرف توافد كبير للمواطنين كالمساجد, الأسواق, مراكز البريد والبنوك مع استهداف بؤر الانحراف وكذا نقاط البيع العشوائية. وأشار بهذا الخصوص أنه خلال رمضان 2017, تم تسجيل 2956 تدخل من قبل أعوان الامن وتوقيف 1387 شخص بسبب سيما البيع غير القانوني ونقل المنتوجات الغذائية دون مراعاة شروط النظافة.