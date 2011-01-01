حج 2018 ..عملية إدخال بيانات طلب التأشيرة ينتهي اليوم

بواسطة المسار العربي / ق.و

ذكرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن عملية إدخال البيانات طلبا لتأشيرة الحج التي انطلقت في 17 ابريل 2018 ستنتهي اليوم 15 ماي حسب ما أفاد به بيان يوم الإثنين لذات الهيئة. وذكرت الوزارة -حسب ذات البيان-بما جاء في بلاغيها المؤرخين في 22 أبريل و6 مايو 2018 بخصوص المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج" أن عملية إدخال البيانات طلبا للتأشيرة التي انطلقت في 17 ابريل 2018 ستستمر إلى غاية يوم 15 مايو 2018". وأضاف ذات المصدر أن الوزارة تدعو المواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج لموسم 2018 والحائزين على دفاتر الحج والمتأخرين عن دفع تكلفة الحج إلى "التقدم في أقرب الآجال إلى فروع وكالات بنك الجزائر في جميع الولايات بغرض دفع هذه التكلفة وتقديم ملفاتهم على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر حتى يتسنى لهذه الأخيرة استكمال إجراءات ملء دفاتر الحجاج وطلب التأشيرة في الآجال المحددة".