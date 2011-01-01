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ببلدية فرجيوة ولاية ميلة

كتلة التجمع الوطني الديموقراطي تستنكر وتندد بقائمة السكنات الإجتماعية
18 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / الربيع.يوزرارة

استنكرت كتلة التجمع الوطني الديموقراطي ببلدية فرجيوة ولاية ميلة من قائمة السكتات الإجتماعية الإيجارية والمقدرة ب806مسكن والتي أفرج عنها في الثلاثين من شهر أفريل وحسب بيان تحصلت عليه جريدة المسار العربي والتي تؤكد بأن هذه القائمة استحوذ عليها فئة من العزاب قدرت ب28,53 إي بنسبة 230مستفيد هذا العدد يضم فئة شبابية لا يتجاوز عمرها 25سنة ،التوزيع الغيرمتكافئ والغير متوازن بين الأحياء الحضرية والتجمعات السكانية الثانوية حيث منحت نسبة 8;31بالمئة والمتمثلة في العدد67مستفيد لمجموع18مشتةبمعدل ثلاث مسكنات لكل مشاة،إقصاء عدد كبير من مختلف الفئات الإجتماعية،رغم مراعاة أقدمية الملفات واولوياتها الزمنية هي جملة من الأسباب أدت ببعض المقصيين إلى الإحتجاج السلمي للمطالبة بالتوزيع العادل لهذه السكتات.

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