Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الجولة الثانية من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا

وفاق سطيف – مولودية الجزائر اليوم بملعب 8 ماي 1945 على الساعة 20:00 "النسر الأسود" و"العميد "في صراع إفريقي مثير
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ستكون سهرة اليوم أنظار الساحرة المستديرة مشدودة نحو ملعب 8 ماي 1945 بسطيف والذي يحتضن قمة جزائرية افريقية تجمع بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا. ويدخل كل فريق المباراة بنية تحقيق أول فوز في هذا الدور بعد خسارة الوفاق في الجولة الأولى أمام العملاق مازيمبي برباعية لهدف فيما تعادل العميد أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف لمثله بملعب 5 جويلية الأولمبي. وسيدير هذه المباراة التى تنطلق على الساعة الثامنة ليلا الحكم المصري جهاد جريشة . ويعتبر جريشة من بين أفضل الحكام في القارة السمراء، وتم إختياره ضمن قائمة الحكام المعنيين بكأس العالم بروسيا 2018.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 