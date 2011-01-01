الجولة الثانية من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا
وفاق سطيف – مولودية الجزائر اليوم بملعب 8 ماي 1945 على الساعة 20:00 "النسر الأسود" و"العميد "في صراع إفريقي مثير
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ستكون سهرة اليوم أنظار الساحرة المستديرة مشدودة نحو ملعب 8 ماي 1945 بسطيف والذي يحتضن قمة جزائرية افريقية تجمع بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر برسم الجولة الثانية من دور المجموعات من رابطة أبطال إفريقيا. ويدخل كل فريق المباراة بنية تحقيق أول فوز في هذا الدور بعد خسارة الوفاق في الجولة الأولى أمام العملاق مازيمبي برباعية لهدف فيما تعادل العميد أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي بهدف لمثله بملعب 5 جويلية الأولمبي. وسيدير هذه المباراة التى تنطلق على الساعة الثامنة ليلا الحكم المصري جهاد جريشة . ويعتبر جريشة من بين أفضل الحكام في القارة السمراء، وتم إختياره ضمن قائمة الحكام المعنيين بكأس العالم بروسيا 2018.
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