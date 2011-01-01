جمعيات خيرية تتجنّد لمساعدة المحتاجين بباتنة

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

قامت العديد من الجمعيات الخيرية المتواجدة على مستوى بعض بلديات باتنة خلال الأسبوع الماضي سارعت في اﻷونة اﻷخيرة جمعيات خيرية عديدة ببلديات باتنة بتوزيع مواد غذائية لفائدة المحتاجين والمعوزين ﻹنفاقها خلال الشهر الفضيل. حيث انطلقت جمعية مسجد سيدي قاسم بنقاوس بالتنسيق مع مسجد سبع الرقود في تقديم طرد رمضان على فقراء المدينة كما تسعى جمعية ناس الخير لبلدية القيقبة بتكريس العمل التضامني ومساعدة الفقراء والمحتاجين والتعاون على البر والتقوى، من جهتها جمعية سواعد اﻹحسان لبلدية تالخمت حديثة النشأة هي اﻷخرى تحضر لمواكبة الحدث من خلال جمع المواد الغذائية اﻷساسية بغرض توزيعها على مستحقيها في الحين والساعة وفي سياق ذي صلة قامت جمعيتي المنبر الوطني لصوت الشباب واليد الممدودة الخير والتنمية لبلدية القصبات بمساهمة فعالة ﻷحد برلمانيي الجهة بتوزيع حوالي 160 قفة رمضانية قبل حلول الشهر كما وضعت هاتين الجمعيتين أرقامها الهاتفية تحت خدمة ذوي البر واﻹحسان من أجل مد يد العون والتبرع، ما جعل الجميع يستحسنون مثل هذه المبادرات خاصة وأنها سبقت مراكز التكفل اﻹجتماعي والعديد من البلديات على مستوى الولاية في القيام بهذا النشاط الخيري .