هذا ما تحتاجه السلطة

بواسطة المسار العربي /محمد دلومي

يعتقد الكثير ممن يسمون انفسهم بالطبقة السياسية في البلاد و نحن قاب قوسين او ادنى من استحقاق 2019 ان السلطة تحتاج الى الشياتين و الطبابلة و القصاصبة حيث نجد الكثير هاته الايام يفكر في قصائد المدح و الثناء و اختيار الكلمات المناسبة حول معجزات نظام الحكم لاستعمالها للدعم و المساندة حتى يفوز هذا الشيات ببعض الفتات الذي تتركه السلطة فوق الطاولة حتى لو تعلق الامر بسيارة راشية و جيروفار لا يشتغل و الحقيقة ان السلطة لا تحتاج لهؤلاء الدجالين بل تحتاج الى معارضين حقيقيين و اقوياء يفرضون انفسهم في الساحة بواسطة برامج و انتقادات مؤسسة و بناءة و يعطون للانتخابات زخمها اللائق حتى يكون العرس مكتمل فالمعارضة الحقيقية هي الوليمة التي تزين بيت العرس و تضفي على اهله صفات الكرم و الشجاعة اما الشياتون فهم عبارة عن كلوشارات الملاهي الذين سيجلبون العار للسلطة اولا و للوطن ثانيا و سيعملون على توسيخ الانتخابات و افساد العرس الديموقراطي و الانقاص من شرعية هذا الاستحقاق فحذاري من الطبالين و الشياتين و على السلطة ان ترحب بالمعارضة الحقيقية و القوية لانها اذا فازت في الانتخابات فانها تعتبر سلطة قوية و ذات قاعدة شعبية و اذا خسرت في الانتخابات مع الاقوياء فان هذا سيزيد من شرف السلطة و للكلام معاني