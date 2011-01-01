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المدير العام لبريد الجزائر، عبد الكريم دحماني

نترقب سحب 358 مليار دينار خلال شهر رمضان
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ي.ن

أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني امس انه تحسبا لشهر رمضان تم تفعيل كل الإجراءات لتوفير السيولة المالية عبر كل المكاتب البريدية وذلك لضمان تلبية حاجيات المواطنين من أصحاب الحسابات البريدية وتمكينهم من عمليات السحب النقدي المهمة والتي تقدر بأكثر من 3 ملايين يوميا. وأوضح عبد الكريم دحماني لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أنه بعدما تم سحب أكثر من 290 مليار دينار خلال شهر رمضان الماضي نترقب أن يصل هذا الرقم خلال هذه السنة إلى 358 مليار دينار . هذا وأشار ضيف الثالثة إلى أن مكاتب البريد في البلاد البالغ عددها 3800 مكتب ستبقى مفتوحة في الفترة الليلية خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل مبرزا أنه خلال هذه الفترة يتم تسجيل أكبر عدد من عمليات سحب الأموال. وفي معرض حديثه عن المشاريع المستقبلية لمؤسسة بريد الجزائر تطرق عبد الكريم دحماني إلى برنامج يستمر لمدة 3سنوات وذلك من 2018 إلى 2020 يهدف إلى تكثيف الشبكات البريدية وافتتاح خدمات إلكترونية جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبائن. كما أشار المتحدث ذاته إلى أن بريد الجزائر يدير حوالي 23 مليون حساب بريدي ، بما في ذلك 5 ملايين حاملين لبطاقات الدفع الإلكترونية.

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