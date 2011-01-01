التراث المعماري.. اتفاقية تعاون بين وزارة الثقافة و نقابة المهندسين المعماريين

بواسطة المسار العربي / ق.ث

تم بالمكتبة الوطنية -الحامة- بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية تعاون و شراكة بين وزارة الثقافة و المجلس الوطني للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين للتعاون في مجالات حماية التراث المعماري . سيتم بموجب هذه الاتفاقية تكريس التعاون بين الجانبين في عدة مجالات تتعلق بحفظ و حماية التراث و ستقام بهذا الغرض تظاهرات مشتركة في مجال حماية التراث المعماري. و من بين النقاط المتفق عليها هو إنشاء جائزة خاصة في مجال حماية التراث المعماري تساهم في إبراز الإمكانات الإبداعية و تدفعها للظهور بهدف الكشف عن عناصر الابداع المعماري و ترسيخ الهوية المعمارية الوطنية المتنوعة . كما تنص الاتفاقية في مجال البحث على اقامة مشاريع بحث مشتركة في اطار التعريف بالتراث المعماري و حمايته و تثمينه و جرده حسب العناصر و المواقع في اطارات التشريع الساري المفعول. وستنظم ايضا في هذا الاطار دورات تكوينية (تطبيقية ميدانية) مشتركة لفائدة المهندسين المعماريين في مجال حماية التراث المعماري لتعميق الفهم و اكتساب خبرات في هذا التخصص و تمكين المعنيين من التدخل في حماية و اعادة تأهيل المباني القديمة.