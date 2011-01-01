إنشاء الشباك الموحد للحج بداية من الموسم المقبل

بواسطة المسار العربي / م.و

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, نورالدين بدوي بالجزائر العاصمة عن انشاء الشباك الموحد, بداية من موسم الحج المقبل, للتكفل بجميع الاجراءات الادارية المرتبطة بالعملية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

ق.و

وخلال ترأسه أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم الحج 2018 على مستوى مختلف القطاعات المعنية بتنظيم العملية أعلن الوزير, تحضيرا لموسم الحج القادم, عن إنشاء الشباك الموحد للحج و الذي سيسمح بالتكفل بجميع الاجراءات الادارية المرتبطة بالعملية و كذا تلك الخاصة بدفع تكاليف النقل والايواء.

وللغرض, أسدى الوزير تعليماته للأمين العام للوزارة "قصد المضي في وتيرة عصرنة الخدمة العمومية المتعلقة بأداء فريضة الحج" بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية و اعتمادا على التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال المطورة على مستوى القطاع "لاسيما قاعدة البيانات القطاعية التي ستشكل الأرضية التي سيقوم عليها تطوير الشباك الموحد" بما سيسمح بإضفاء شفافية و ليونة أكبر على العملية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج.

و بخصوص موسم الحج 2018 أعطى السيد بدوي تعليمات صارمة قصد الاسراع في وتيرة التنظيم واتمام جميع التحضيرات المتعلقة بالعملية مشددا على ضرورة تقديم خدمات نوعية للمقبلين على أداء فريضة الحج على مستوى جميع المرافق العمومية من دوائر ومقاطعات إدارية بنوكوكالات الخطوط الجوية الجزائرية المطارات وذلك من خلال تحسين ظروف الاستقبال والتسريع في معالجة الملفات و تسهيل اجراءات التنقل إلى البقاع المقدسة.

وأكد في نفس السياق على ضرورة المرافقة الدائمة والنوعية للحجاج و ضمان توجيههم سلامتهم و راحتهم إلى غاية اتمام مناسك الحج.

و في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تقريب الادارة من المواطني دعا وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع إلى دراسة سبل تسهيل عملية دفع مستحقات الحج لجميع المواطنين عبر مختلف الولايات على غرار إنشاء شبابيك ملحقة لبنك الجزائر على مستوى المناطق الجنوبية النائية و كذا التوقيع على اتفاقيات مع مؤسسة بريد الجزائر.

وحضر اجتماع اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم الحج المدير العام للديوان الوطني للحج و العمرة إطارات وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية ممثلو الوزارات المعنية بالعملية المتمثلة في وزارة الشؤون الخارجية وزارة النقل و الأشغال العمومية وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات و كذا ممثل بنك الجزائر.

الحماية المدنية تجند 200 عون لمرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة

جند زهاء 200 عون من الحماية المدنية لمرافقة الحجاج الجزائريين في أداء مناسك الحج بالبقاع المقدسة لهذه السنة, حسب ما أفاد به إطار مسؤول على مستوى هذه الهيئة العقيد ميلود رامي.

"لقد ارتفع عدد أعوان الحماية المدنية الموكل لهم مهمة مرافقة الحجاج على أداء مناسك الحج إلى 200 عون مقابل 165 عون سنة 2017 ", حسب ما أكده العقيد رامي, مدير فرعي للموظفين على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية و ممثل المدير العام لهذه الهيئة, على هامش ندوة وطنية نظمت بمقر مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة.

وتشارك الحماية المدنية للمرة الحادية عشرة في عملية مرافقة الحجاج إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية, حيث "تتطلب مهامنا القيام بالكثير من الجهد لتوجيه و مرافقة ومساعدة الحجاج الجزائريين و خاصة المسنين", يضيف العقيد ميلود رامي.

"إن وحداتنا جد مؤهلة و على أتم الاستعداد لمواجهة هذا التحدي و تمثيل الحماية المدنية الجزائرية في المملكة العربية السعودية و ذلك بالرغم من صعوبة المهمة", حسبما أوضح ذات المسؤول خلال هذا اللقاء المخصص لتكوين و توعية أعضاء البعثة حول كيفية التعامل مع المواقف الصعبة التي قد يواجهها الحجاج.

و قال أنه "سيتم إعطاء التعليمات لجميع أعضاء البعثة لضمان الرعاية المناسبة للحجاج منذ مكان مغادرتهم إلى البقاع المقدسة و إلى غاية نهاية أداء مناسك الحج".

من جانبه, صرح المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية, العقيد نسيم برناوي, أن "عملنا ومهمتنا تتطلب الكثير من التضحيات والصبر والشجاعة حتى نكون في مستوى هذه المهمة النبيلة"ي داعيا أعوان البعثة إلى التحلي بالإرادة و الاستماع إلى الحجاج الجزائريين خاصة منهم كبار السن.

"يجب أن يكون عون الحماية المدنية حاضرا و متاحًا و مستعدًا لمساعدة الحجاج, لا سيما من هم في وضعية صعبة. الحاج يحتاج دائما إلى توجيهاتنا خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن و المساعدة الطبية و الإجلاء", وفق ما ألح عليه نفس المسؤول.

وبعدما أشاد بالتجربة المكتسبة في السنوات الأخيرة, دعا العقيد برناوي أعضاء البعثة للتكيف مع مستجدات هذا العام, ويتعلق الأمر بنظام الطوعي الذي اعتمده الديوان الوطني للحج والعمرة.

واغتنم نفس المسؤول هذه الفرصة لحث الأعوان المكلفين بمهمة الحج 2018 لتجهيز أنفسهم بكل وسائل الاتصال لتكون مستمرة خاصة مع الحجاج, تجنبا لوقوع أي حادث في نهاية المطاف, مضيفا أن "التواصل أمر مهم جدا, إنه أكثر من ضروري".

وخلص العقيد نسيم برناوي بالقول "الاتصال المستمر بين أعضاء بعثة الحماية المدنية, و كذلك مع الحجاج الجزائريين يسهل كثيرا المهمة".

المواطنون المعنيون بالحج مدعوون لأداء الفحوصات الطبية في أقرب الآجال

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة المواطنين المعنيين بأداء الحج لهذا الموسم، التوجه في "أقرب الآجال" إلى المراكز الولائية الصحية المخصصة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للقيام بالفحوصات الطبية.

وأوضح الديوان في بيان له أن مراكز الفحوصات الطبية مفتوحة طيلة أيام الأسبوع إلى غاية 15 ماي الجاري.