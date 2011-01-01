انطلاق عملية ترحيل 3 آلاف عائلة بالعاصمة

بواسطة المسار العربي / م.و

انطلقت بولاية الجزائر العملية الـ23 للترحيل وإعادة الاسكان في مرحلتها الثالثة والأخيرة لفائدة حوالي 3.000 عائلة بصيغتي السكن العمومي الايجاري والسكن الاجتماعي التساهمي.

وقد تم ترحيل عائلات منحدرة من الحي القصديري المسمى "بيتافي" ببلدية بئر خادم و موقع الشاليهات بالمكان المسمى "البرتقال" ببئر خادم و موقع السكنات الهشة "مزرعة كابو" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة جينر" ببئر مراد رايس و موقع السكنات الهشة "مزرعة الفتح" بسعيد حمدين وموقع السكنات الهشة و النقاط السوداء ببلدية زرالدة وموقع العائلات القاطنة بمحاذاة ملعب الأبيار و موقع النقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار إلى سكنات لائقة.

وقد تم ترحيل هذه العائلات الى الأحياء الجديدة التالية: حي 286 مسكن ببلدية الدويرة و حي 168 مسكن ببلدية الدويرة و حي 232 مسكن ببلدية أولاد فايت و حي 42 مسكن ببلدية عين البنيان و حي 100 سكن جنان نوار اللوز ببلدية عين البنيان و حي 222 سكن ببلدية سلماني بالكاليتوس و حي 18 مسكن ببلدية الدويرة و حي 142 مسكن بسيدي حسان ببلدية الشراقة.

وأكد والي العاصمة عبد القادر زوخ في ندوة صحفية أن المرحلة الثالثة والأخيرة للعملية الـ 23 لإعادة الاسكان بولاية الجزائر ستمس 2000 عائلة بصيغة السكن العمومي الايجاري و 1000 عائلة أخرى بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي, مضيفا انه بهذه العملية سيبلغ عدد العائلات المرحلة منذ جوان 2014 لغاية هذا اليوم 44 الف عائلة بصيغة العمومي الايجاري بالإضافة إلى 14 ألف عائلة أخرى بصيغة الاجتماعي التساهمي ليصل المجموع إلى حوالي 58 ألف عائلة

وحسب الوالي فإن هذه المرحلة ستشمل تسعة مقاطعات إدارية و 14 بلدية منها 12 موقع للبيوت الهشة و 8 مواقع للنقاط السوداء على مستوى بلدية الأبيار و موقع شاليهات على مستوى بلدية بئر خادم و كذا عمارة مهددة بالانهيار وقبو عمارة في طور الترميم على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.

انطلاق العملية الـ 24 لإعادة الإسكان بعد شهر رمضان

كما أعلن زوخ عن انطلاق العملية الـ 24 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر" بعد شهر رمضان المقبل لفائدة 8000 عائلة".

وأضاف أنه يوجد من بين ال8000 عائلة ما يعادل 6000 عائلة ستستفيد من سكنات بصيغة العمومي الايجاري و 2000 عائلة أخرى بصيغة الاجتماعي التساهمي.

وقال إن العملية الـ 24 لإعادة الإسكان ستقسم على أربعة مراحل و ستمس عدد كبير من العائلات التي تقطن في سكنات ضيقة.