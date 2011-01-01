اضطراب في الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا

بواسطة المسار العربي / أ.م

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن حدوث اضطرابات في خدمات النقل الجوي بين الجزائر و فرنسا اليوم السبت و الأحد بسبب لإضراب المراقبين الجويين لمنطقة مرسيليا. وجاء في بيان للجوية الجزائرية ،"تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها أنه نظرا لإضراب المراقبين الجويين لمنطقة مرسيليا يومي السبت 12 و الأحد 13 مايو 2018، فإنه من المرتقب تسجيل اضطرابات على جميع الرحلات انطلاقا و نحو فرنسا و التي تعبر الفضاء الجوي لجنوب فرنسا". و أضاف البيان إن رحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو أوروبا التي تعبر منطقة فرنسا ستكون معنية بهذه الاضطرابات. و طمأنت الجوية الجزائرية زبائنها زبائنها أنه لن يكون هناك أي إلغاء أو تقليص في الرحلات المبرمجة.