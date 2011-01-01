Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

إصابات في مواجهات غزة واشتباكات عند حاجز بيت إيل قرب رام الله
31 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ق.ع

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص الحي وتأثروا بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشبان المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة. وكان بين المصابين صحفي واحد، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا شمال القطاع. حيث تصاعدت ألسنة اللهب في موقع جيش الاحتلال شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين وجنود المحتل.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 