إصابات في مواجهات غزة واشتباكات عند حاجز بيت إيل قرب رام الله

بواسطة المسار العربي / ق.ع

أصيب 15 فلسطينيا بالرصاص الحي وتأثروا بقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي على الشبان المتواجدين في مخيمات العودة الخمسة قرب السياج الحدودي شمالي قطاع غزة. وكان بين المصابين صحفي واحد، إضافة إلى طفل أصيب برصاصتين في ساقيه شرق جباليا شمال القطاع. حيث تصاعدت ألسنة اللهب في موقع جيش الاحتلال شرق جباليا إثر بالونات حارقة أطلقها الشبان، كما شوهدت حرائق أخرى شرق غزة، فيما تجددت الاشتباكات قرب حاجز بيت إيل في رام الله بين المتظاهرين وجنود المحتل.