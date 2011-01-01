فنون قتالية : انتخاب صالح موهوب رئيسا للاتحادية الجزائرية ليوسيكان بيدو

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

انتخب صالح موهوب صالح رئيسا للاتحادية الجزائرية لرياضة ليوسيكان بيدو لما تبقى من العهدة الأولمبية (2018-2020) ,خلال أشغال الجمعية العامة التأسيسية للهيئة الفيدرالية التي جرت جمعيتها الانتخابية أول أمس بدار الفدراليات بدالي إبراهيم . وتأتي هذه الانتخابات بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة على تأسيس الهيئة الفيدرالية, عقب صدور المرسوم الوزاري المشترك 14-330 الذي نشر يوم 27 نوفمبر 2014 والمحدد لطرق تنظيم وتسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية بالارتكاز على القانون الأساسي النموذجي. وفي سنة 2018, وافقت وزارة الشباب والرياضة على منحها الاستقلالية من جديد وفقا للمرسوم الوزاري المذكور سابقا. و تعتبر اليابان الموطن الاصلي لليوسيكان بيدو ويشرف عليها عالميا الأستاذ هيرو موسو زوكي (82 سنة).