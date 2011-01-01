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الألعاب المتوسطية بتاراغونا 2018:

الجزائر تتعرف على منافسيها
34 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تعرفت المنتخبات الجزائرية لكرة القدم (رجال), كرة اليد (رجال) والكرة الطائرة (رجال وسيدات), على منافسيها في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تاراغونا الإسبانية, المقررة بين 22 جوان و 2 جويلية 2018. وتم وضع المنتخب الوطني لكرة القدم للرجال, في المجموعة الأولى إلى جانب إسبانيا (البلد المنظم) و مقدونيا, بينما تتكون المجموعة الثانية من المغرب, إيطاليا, ليبيا. أما المجموعة الثالثة فتتكون من تركيا, فرنسا, اليونان, والبوسنة والهرسك. من جانبه, وقع المنتخب الوطني للكرة الطائرة (رجال), في المجموعة الثانية, رفقة فرنسا, و كرواتيا, في حين تتكون المجموعة الأولى من إيطاليا, البرتغال واليونان, أما المجموعة الثالثة فستشهد التنافس بين مصر, إسبانيا ومقدونيا. المجموعة الرابعة نجد فيها كل من تونس, تركيا وألبانيا. من جانب آخر, تلعب التشكيلة النسوية للكرة الطائرة, ضمن المجموعة الرابعة, الي جانب مصر, البرتغال و سلوفينيا. و أسفرت قرعة كرة اليد عن وقوع المنتخب الوطني رجال, ضمن المجموعة الثانية الي جانب كرواتيا وإيطاليا. و تضم المجموعة الأولى, كل من سلوفينيا, تونس و مونتنيغرو. المجموعة الثالثة, تتكون من إسبانيا, اليونان و البرتغال. أما المجموعة الرابعة فتتشكل من مصر, صربيا, تركيا و مقدونيا.

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