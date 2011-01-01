الجزائر العاصمة تعتزم تحسين مستوى العيش لمواطنيها بفضل المدينة الذكية

بواسطة المسار العربي / م.و

أكد رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش بلندن أن مشروع المدينة الذكية (سمارت سيتي) يسعى إلى تحسين تسيير المدينة بهدف ترقية مستوى المعيشة للعاصميين.

و أكد السيد بطاش خلال لقاء حول المدن الذكية الذي نظم في لندن أنه على غرار العديد من الدول فإن الجزائر تتطلع إلى تحويل عاصمتها إلى مدينة ذكية من اجل تصميم أحسن و تسيير أكثر فعالية و احترام أكثر للبيئة بغية توفير حياة صحية لقاطنيها.

و عليه, يضيف السيد بطاش, من الضروري اشراك المواطن مباشرة في تسيير مدينته فيما يتعلق بخدمات النقل و الطاقة و العمران و المياه و الأمن و الصحة و اللوجيستيك.

وأكد في ذات الصدد أن الجزائر العاصمة قد أرادت أن تستلهم من تجربة العديد من مبادرات المدن الذكية و تكييفها مع أهدافها الخاصة و أولوياتها.

وأشار إلى أن مدينة الجزائر بصدد تحديد مخطط لتنفيذ المدينة الذكية, مركزا على برنامجها الخاص المثالي لخدمة مواطنيها.

وأكد رئيس البلدية أيضا على أن دور المجالس المحلية يتمثل في "السهر على مواصلة عصرنة الادارة العمومية كنقطة انطلاق وتحسين نوعية الخدمة العمومية".

وأوضح بقوله "سيتجسد هذا من خلال اطلاق خدمات ابداعية كالخدمة الذاتية داخل الادارة عبر محطات ألية لتوزيع الوثائق الادارية وخدمات عن بعد تستخدم اجراءات المصادقة والتوقيع الالكتروني".

وأكد بأن الأمر يتعلق كذلك بدخول مشروع "البلدية الالكترونية" حيز الخدمة والذي سيكون تسييره الكلي بشكل آلي, معتبرا أن "البلدية هي الخلية القاعدية لمشروع الادارة الالكترونية".

وأوضح رئيس البلدية بأن "هذا المشروع يرتكز على شبكة تواصل بين البلدية ومختلف مصالحها وشركائها من خلال أنظمة معلومات مدمجة".

وأشار السيد بطاش ان هذا المشروع سيقوم على نظام ايكولوجي مشجع على الابداع وتحقيق الادارة الالكترونية في إطار مخطط شامل متعدد القطاعات.

و في هذا الصدد أشار الى أن أول ورشة صناعة رقمية تستجيب للمعايير الدولية هي موجهة للمؤسسات الناشئة و للطلبة الحاملين للحلول الابتكارية قد تم تسليمها بداية السنة 2018.

كما أعلن رئيس بلدية الجزائر الوسطى من جانب أخر أن العاصمة ستحتضن يومي ال27 و 28 يونيو المقبلين مؤتمر دولي حول المدن الذكية ستخصص للتكنولوجيات الجديدة واستراتيجيات الاستثمار.

وأوضح السيد بطاش أن " هذا اللقاء سيجمع فضلا عن الخبراء المحليين مهنيين دوليين شاركوا في تصور المدن الذكية في أنحاء العالم.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو تشجيع وضع شراكات دولية وتبادل المعارف في مجال تطوير المدينة المستدامة والاستثمار في اطار التكنولوجيات العالية.

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