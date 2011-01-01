جمعية الظهرة بمازونة تقيم مشروعا خاصا لمحاربة الآفات الاجتماعية

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

بادرت جمعية الظهرة للفن و السياحة و الآثار بمازونة ولاية غليزان مؤخرا وبدعم من وزارة الشباب و الرياضة بإقامة مشروع هام تمثل حسب رئيس الجمعية الأستاذ عبد القادر كحلوش في محاربة الآفات و الأخطار الاجتماعية في أوساط الشباب ،حيث نظمت الجمعية في هذا الصدد دورتان رياضيتان في كرة القدم شملت 60 شابا تتراوح أعمارهم مابين الـ 17 و25 سنة ،وبذات الناسبة قامت جمعية الظهرة و بتأطير من أعضاءها بمرافقة هؤلاءالشباب في رحلات سياحية قادتهم إلى ولايات :الجزائر العاصمة، تيبازة، وهران ومدن أخرى بغية الترويح عنهم ،كما خصصت لهم على هامش هذه الفعالية ندوات حول سبل الإبتعاد عن الآفات الإجتماعية مثل التدخين و المخدرات خاصة ، وقد أعرب المشاركون في هذه التظاهرة عن ارتياحهم لما قدمته الجمعية لهم وتعهدوا بأن يقلعوا عن تلكم الآفات ويشاركوا الجمعية نشاطاتها متى دعتهم لذلك. ويرمي هذا المشروع حسب عبد القادر كحلوش إلى مساعدة الشباب وتوعيتهم بالأخطار المحدقة بهم جراء انتشار هذه الآفات وتقديم نصائح وطرق تجنبها وتوجيههم نحو الدور الحقيقي الذي من المفروض أن يؤدوه في المجتمع