انطلاق دروس توعوية في مجال الاسعافات والوقاية في المساجد بالبليدة

بواسطة المسار العربي / ك.ب

في إطار العمل المشترك بين مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة و مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف لذات البليدة، و تثمينا للتجربة الثنائية التي تمر عليها ثلاث سنوات في مجال الوقاية، و الذي لقي رعاية كل من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف و المديرية العامة للحماية المدنية، انطلق مؤخرا أول درس توعوي في مجال الاسعافات و الوقاية في المساجد لفائدة المرشدات الدينيات بمقر مديرية الشؤون الدينية لولاية البليدة تحت إشراف مدير القطاع كمال بلعسل، و ستشمل هذه الجلسات و الدروس كل من أئمة المساجد، المؤذنين و القيمين في مراحل متقدمة. كما تم تسطير برنامج لفائدة المصلين الذي سيكون خلال شهر رمضان المبارك عبر أكثر من 60 مسجدا عبر مختلف بلديات الولاية تقدم من خلالها دروس و توصيات تخص:الوقاية من أخطار حوادث المرور، الاسعافات الأولية، الحوادث المنزلية التسممات، حرائق الغابات، حوادث الغرق.