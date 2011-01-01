بلقبلة قريب من الرحيل عن نادي تور

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

أكدت مواقع إعلامية فرنسية أن اللاعب الدولي الجزائري حاريس بلقبلة قريب من مغادرة نادي تور، حيث ستقوم إدارة الفريق ببيع بعض اللاعبين تحسبا للموسم المقبل الذي سينشطون فيه في الدرجة الثالثة بعد سقوطهم. وقضى بلقبلة مع ناديه 4 سنوات كاملة في القسم الثاني، وقد يواصل الموسم المقبل في ذات المستوى خاصة أن اهتمامات الأندية لا تنقصه، لتبقى العروض الرسمية هي الفاصل في مستقبله. وسبق للاعب خط الوسط أن تقمص ألوان المنتخب الوطني المحلي، كما شارك معه في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل، غير أنه لم ينجح في اللعب مع المنتخب الأول حتى الآن.