حمرون يقترب من العودة وقد يكون حاضرا أمام الأهلي السعودي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

عقب تعرضه للإصابة وابتعاده عن المشاركة في المباريات، خضع اللاعب الجزائري يوغرطة حمرون المحترف السد القطري لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي. وتشير الأنباء إلى اقتراب حمرون من الجاهزية الكاملة في ظل التحسن المستمر لحالته، ومن المنتظر أن يكون اللاعب في أتم جاهزية للمشاركة خلال مباراة الفريق التي سيخوضها أمام الأهلي السعودي في لقاء العودة بدور الستة عشر بدوري أبطال آسيا التي ستقام بجدة الاثنين المقبل .