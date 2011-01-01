Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

موجة البرد تلحق أضرارا بالمحاصيل بباتنة
31 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

خلفت موجة البرد القوية التي اجتاحت مؤخرا البلديات الغربية لولاية باتنة، أضرارا بليغة للعديد من اﻷشجار المثمرة من خلال إتلاف محاصيل زراعية وأشجار مزهرة، كما أنها تسببت في تحطيم أغصان بعض اﻷشجار لاسيما الممتلئة بالثمار على غرار المشمش والخوخ حسب فلاحين من بلدية لمسان لهم باع كبير في الميدان الفلاحي. وقال هؤلاء الفلاحين أن موجة البرد عادية لكن اصطحابها للرياح القوية هو ما سيؤثر على المنتوجات الفلاحية لهذا الموسم خاصة أشجار المشمش التي تشتهر بها المنطقة من سفيان إلى القصبات، كما سجلت مصالح الصحة بنقاوس ارتفاع عدد اﻹصابات بالزكام والرشح والسعال وهذا بسبب اﻹانخفاض المحسوس في درجات الحرارة مما أثر سلبا على السكان خاصة في ظل لجوء البعض إلى تغيير الملابس الشتوية بالصيفية في وقت مبكر وتوقيف أجهزة التدفئة منذ أيام ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 