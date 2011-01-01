موجة البرد تلحق أضرارا بالمحاصيل بباتنة

بواسطة المسار العربي / بلال عبيد

خلفت موجة البرد القوية التي اجتاحت مؤخرا البلديات الغربية لولاية باتنة، أضرارا بليغة للعديد من اﻷشجار المثمرة من خلال إتلاف محاصيل زراعية وأشجار مزهرة، كما أنها تسببت في تحطيم أغصان بعض اﻷشجار لاسيما الممتلئة بالثمار على غرار المشمش والخوخ حسب فلاحين من بلدية لمسان لهم باع كبير في الميدان الفلاحي. وقال هؤلاء الفلاحين أن موجة البرد عادية لكن اصطحابها للرياح القوية هو ما سيؤثر على المنتوجات الفلاحية لهذا الموسم خاصة أشجار المشمش التي تشتهر بها المنطقة من سفيان إلى القصبات، كما سجلت مصالح الصحة بنقاوس ارتفاع عدد اﻹصابات بالزكام والرشح والسعال وهذا بسبب اﻹانخفاض المحسوس في درجات الحرارة مما أثر سلبا على السكان خاصة في ظل لجوء البعض إلى تغيير الملابس الشتوية بالصيفية في وقت مبكر وتوقيف أجهزة التدفئة منذ أيام ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.