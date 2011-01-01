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تهنئة رمضان
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يسر أعضاء المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي على رأسهم الأمين البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي السيد دهواني مقران و ممثلة المرأة للمكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي السيدة بلعزوق سليمة و عضوا المكتب البلدي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي لبلدية حسين داي السيد حاج أعراب حكيم أن يتقدم إلى سيادتكم الموقرة بخا لص عبارات التهاني متمنين لكم موفور الصحة و الهناء في وان تنالوا اجر هذا الشهر الكريم داعين العلي القدير أن يوفقكم في خدمة الوطن و المواطن سائر أعمالكم

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