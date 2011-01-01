حين تلبس العنزة البرنوس

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

جيل من الشباب تستقبلهم القنوات الجزائرية في حصص اقل ما يقال عنها انها تافهة لم يعد المشاهد يفرق فيها بين -هي وهو- في ظاهرة الهدف منها فتح الباب أمام كائنات غريبة لتتصدر المشهد الاعلامي وفرضها كأمر واقع في المجتمع حتى يتعود عليها الناس، فما عادت المرأة مرأة ولا الرجل رجل في قنوات تكرس الرداءة الى ابعد حد مضاف اليها فتح المجال -ل هو ال هي -او - هي ال هو- حتى اختفى من المشهد الاعلامي اصحاب الافكار الجادة والمبادرات الخلاقة وفتح الباب للتافهين الذين يتحدثون عن حقوق اليهود في البلاد ومحاولة تبيض تاريخهم الاسود بخياتة الشعب وتشويه فئات كبيرة من المواطنينن كنا نأمل خيرا في فتح المجال للقنوات لتكون اضافة لبناء مشهد اعلامي يخدم قضايا الأمة فإذا بنا نصطدم باعلام بلحمر والتيس الحلوب الذي قدمته القنوات على انه البديل للطب الحديث بعدما جعلت منه الطبيب -المداويا- واعلام الجنس الثالث الذي لا تفرق فيه بين الصحفي و الصحفية وتحول مشهدنا الاعلامي كله الى ظاهرة الماعز والعتاريس الذي لا فرق بينهم الا بالرداءة التي كرستها الحصص المستنسخة من قنوات لبنانية وفرنسية في قالب جزائري منحط لا يمت لواقعنا ولا لتاريخنا، حتى صرنا نحلب التيس امام عدسات الكاميرات ونلبس الماعز برانيس الرجال، ثم يأتي اولائك الذين يقولون لك ان قنواتنا لفتت الانتباه و حولت وجهة المواطن في المشاهدة، ولو استطاع الناس الرد على هذا الافتراء من قبل هذه القنوات لهطل -بصاقهم-على من يدعي ذلك انهارا وامطار ، لكن هل يستحي من يلبس العنزة برنوسا؟