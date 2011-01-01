ترتيبات لضمان المنتجات في رمضان

بواسطة المسار العربي / أ.م

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس الثلاثاء بالجزائر، انه تم اتخاذ كل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية خلال شهر رمضان و الحرص على توفرها بالكميات الكافية ، في حين شهدت أسعار السلع الغذائية مؤخرا ارتفاعاً حاداً، ما فاقم مخاوف العائلات الجزائرية مع اقتراب الشهر الفضيل.

و قال بوعزغي، لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات الوزارة و مدراء القطاع خصص لمتابعة تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، أنه و بمعية مصالح وزارة التجارة " تم إتخاذ كامل الترتيبات لتموين السوق الوطنية بالمنتجات الضرورية، مع الحرص على توفيرها بالكميات المناسبة، قصد تمكين المواطن من تمضية الشهر الفضيل في طمأنينة".

من جهته، اكد مدير التنظيم و تطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، شريف عوماري، على هامش هذا اللقاء أنه و تحضيرا لشهر رمضان الكريم، "اتخذت الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتوفير جميع المواد الأساسية خصوصا الفلاحية منها و الغذائية كالحبوب و الحليب و الخضر و الفواكه و اللحوم البيضاء و الحمراء".

كما شدد المسؤول على اتخاذ كل التدابير لتوفير هذه المواد "بوفرة و بأسعار معقولة " و هذا بتجنيد نقاط البيع التابعة للقطاع و كذا نظام التوزيع بالتنسيق مع وزارة التجارة التي ستجند الأسواق الجوارية لتحسين توزيع المواد الأساسية خلال شهر رمضان .

و اضاف السيد عوماري أن نظام الظبط سمح للدواوين التابعة للقطاع كالديوان الوطني للحبوب و الديوان الوطني للحليب بضخ كميات إضافية من هذه المواد في السوق لضمان وفرتها خلال شهر رمضان و تنظيم أحسن من حيث الاسعار و التوزيع في الأسواق.

و بخصوص اللحوم، اكد المسؤول ان الجزائر تنتج كميات معتبرة من اللحوم تبلغ 10 ملايين قنطار منها 5 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء و 5 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء، مضيفا انه خلال شهر رمضان يتم إتخاذ تدابير خاصة من قبل دواوين اللحوم بدعم السوق و ضخ كميات إضافية مستوردة في نقاط التوزيع، لتخفيف ضغط الطلب على المنتوج المحلي.

و بخصوص كميات اللحوم المستوردة قال السيد عوماري أنها تناهز 40.000 طن تساهم في "ضبط استقرار السوق أكثر و بالتالي جعل اللحوم في متناول الجميع"، مؤكدا ان هذه تعتبر من تدابير الحكومة الرامية الى اضفاء الاستقرار في السوق.

و تابع السيد عوماري يقول أن وزارة الفلاحة تعمل على رفع الإنتاج الوطني و التخلي في المستقبل عن الاستيراد و ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتوج المحلي الذي يغطي حاليا نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات.

و بخصوص تطور الإنتاج الفلاحي في الموسم الحالي، قال السيد عوماري، أن الظروف المناخية ساعدت على ضمان موسم "جيد" و ان التنبؤات توحي بوفرة أكبر في المنتوج الزراعي و الحبوب.

إستيراد 40 ألف طن من اللحوم الحمراء

قال مدير التنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الفلاحة، شريف عوماري، إنّ كميات اللحوم التي تستوردها الجزائر تناهز الـ 40 ألف طن.

وقال عوماري، أمس الثلاثاء، على هامش اللقاء الذي جمع بين وزير الفلاحة وإطارات الوزارة، إنّ الجزائر تنتج كميات معتبرة من اللحوم تبلغ 10 ملايين قنطار منها 5 ملايين قنطار من اللحوم الحمراء، و5 ملايين قنطار من اللحوم البيضاء.

مضيفا أنه خلال شهر رمضان يتم إتخاذ تدابير خاصة من قبل دواوين اللحوم بدعم السوق وضخّ كميات إضافية مستوردة في نقاط التوزيع، لتخفيف ضغط الطلب على المنتوج المحلي.

وأشار إلى أنّ وزارة الفلاحة تعمل على رفع الإنتاج الوطني، والتخلي في المستقبل عن الإستيراد وضمان تموين السوق الوطنية بالمنتوج المحلي الذي يغطي حاليا نسبة 70 بالمائة من الاحتياجات.